В «Тенториум» открыли инновационную линию по производству спортивного питания

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На производственной площадке TENTORIUM RULAND открылась новая высокопроизводительная линия по производству спортивного питания — натуральных апибатончиков. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Автоматическая линия состоит из нескольких частей — гомогенизатора, формирователя начинки, машины для глазирования и декорирования и горизонтальной упаковочной машины. Мощность производства — девять тысяч упаковок батончиков в час. Общий объем инвестиций в проект составил порядка 60 млн рублей: 30 млн — было направлено на оборудование, а вторая половина — на разработку и клинические исследования. Благодаря запуск нового производства, было создано 17 новых рабочих мест.

Учёные доказали, что пермские апибатончики снижают риск возникновения инфаркта и инсульта, защищают от стресса и помогают в восстановлении сил после физических нагрузок. Сегодня в спортивном питании апибатончик используют члены двадцати олимпийских сборных России.



