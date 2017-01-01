Пермский «УРАЛХИМ» подтвердил соответствие международным стандартам ISO

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми завершился ресертификационный аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015 (качество), ISO 14001:2015 (экология), а также новому стандарту ISO 45001:2018 в области профессионального здоровья и безопасности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Аудит провели специалисты аудиторской группы Bureau Veritas Certification. Они посетили ряд подразделений и служб предприятия, в том числе производства аммиака и карбамида, цеха погрузки продукции и химподготовки сырья, провели интервью с сотрудниками на их рабочих местах, изучили документацию. По словам экспертов, предприятие в очередной раз показало высокий уровень управления процессами в области производства и реализации аммиака и карбамида. Система менеджмента филиала «ПМУ» из года в год демонстрирует устойчивое развитие, надёжность и результативность. По итогам аудита не выявлено ни одного несоответствия.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Анжелика Решетина, руководитель группы аудиторов Bureau Veritas Certification:

— Это тот самый случай, когда мы увидели корректное внедрение в повседневную работу требований международных стандартов. Получилось, что наш отчёт состоит из лучших практик отрасли. Мы почувствовали, что находимся на передовом предприятии, и отметили много данных, которые подтверждают результативность работы интегрированной системы менеджмента. В направлении качества это нацеленность на удовлетворённость клиентов. В направлении экологии — деятельность в рамках тех пределов, которые установлены законодательством. В области профессионального здоровья — социальная ответственность, которая буквально пронизывает всю деятельность предприятия.

Специалисты Bureau Veritas Certification сделали вывод о полном соответствии интегрированной системы менеджмента филиала «ПМУ» действующим мировым стандартам в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, а также выдали рекомендацию о сертификации данной системы.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в Перми:

— Сертификация интегрированной системы менеджмента по международным стандартам ISO является добровольной, однако филиал «ПМУ» проходит эту процедуру уже 12 лет. Для нас это важно, потому что успешный итог аудита — это конкурентное преимущество на международном рынке, а также показатель эффективности управления производственными и бизнес-процессами на предприятии для общественности в целом.