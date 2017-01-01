С 29 ноября телеканал «ВЕТТА 24» начнёт вещание в первом мультиплексе Пермского края

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Программы «Ветты 24» зрители цифрового эфирного телевидения смогут увидеть на 9-й кнопке — на канале ОТР: каждый день с 6 до 9 утра и в вечернее время с 17:00 до 19:00. Об этом сообщают в телекомпании.

Сотрудники Пермского филиала РТРС уже обновили сеть и перенастроили передающее оборудование.

Михаил Капустин, заместитель директора Пермского филиала РТРС:

— Региональное вещание в телеканале ОТР — история по всей России. В каждом регионе существует свой региональный вещатель, программные материалы которого будут выходить в эфире ОТР, у нас это «ВЕТТА 24». Охват по всей территории региона — 98%.

«Ветта 24» представит своим зрителям почти четыре десятка программ: «Утренний вестник», «Погода-онлайн», «Эх, дороги», «Лобби-холл», а также спортивные трансляции. Вечером итоги дня зрители будут узнавать из «Вечернего вестника», который теперь будет выходить на ОТР в 18:30 в прямом эфире.

Напомним, что телеканал «ВЕТТА 24» сегодня также доступен для всех абонентов кабельных операторов Пермского края на 21-й кнопке, в пакетах спутникового оператора «ТЕЛЕКАРТА», на сайте vetta.tv, в приложениях Vintera TV, Peers TV и «Яндекс ТВ». А с 20 ноября — ещё и в популярнейшем приложении Lime HD.