Жители Пермского края в среднем хранят в банках 130 тыс. рублей

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«РИА Новости» опубликовало рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения.

Из 82 регионов рейтинга Пермский край расположился на 31 месте. Так, жителям края удается накопить в среднем 130,6 тыс. рублей. Прирост вкладов за три года при этом составил 14,7%, а доля валютных депозитов — 12,9%.

По данным рейтинга за последние 12 месяцев объем банковских вкладов населения России вырос на 9% — это 2,4 триллиона рублей. Выходит, что в среднем на одного человека приходится 200 тыс. рублей депозитов.

Первые места в топе заняли Москва (822 тыс. рублей), Санкт-Петербург (421 тыс. рублей) и Магаданская область (318 тыс. рублей). Меньше всего денег на депозитах хранят жители Чечни (8,5 рублей), Ингушетии (9 тыс. рублей) и Дагестана (22 тыс. рублей).