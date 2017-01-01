Зять Дмитрия Рыболовлева избран сенатором в Уругвае

Твитнуть Поделиться Поделиться

Хуан Сартор

Фото: EL PAIS

Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, муж старшей дочери российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Екатерины, избран членом Палаты сенаторов в Уругвае. Об этом сообщает Forbes.

До этого политик собирался баллотироваться на пост президента страны, но проиграл на партийных праймериз другому кандидату.

Сенат состоит из 30 человек, избираемых по пропорциональной системе на 5 лет. Сенаторы избираются избираются на всеобщих выборах.

Хуан Сартори — уругвайский бизнесмен, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера, экс-владельца «Уралкалия» Дмитрия Рыболовлева.

Сартори известен как создатель уругвайского агрохолдинга Union Agriculture Group (UAG), который в последние годы активно инвестирует в энергетические проекты за пределами страны. Политикой бизнесмен, женившийся в 2015 году на дочери Рыболовлева Екатерине, до попытки баллотироваться в президенты не занимался.