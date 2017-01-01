Сбербанк заплатит штраф за самовольное занятие участка в Верещагино

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В ходе проверки надзорный орган выявил, что ПАО «Сбербанк» самовольно заняло участок площадью 879 кв. м в Верещагино на ул. Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Суд признал виновным ПАО «Сбербанк» за самовольное занятие части земельного участка и назначил обществу штраф в размере 50 тыс. руб.

Защитник Сбербанка отправил в суд жалобу, в которой просил принятые по делу акты отменить, указывая на малозначительность правонарушения. Судья Верещагенского районного суда не признал доводы заявителя, поскольку земельный участок использовался без предусмотренных законодательством прав на указанный участок. Жалобу защитника ПАО «Сбербанк» суд оставил без удовлетворения.