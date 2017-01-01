Огни на главной пермской ёлке зажгут 27 ноября

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Фото: Администрация Перми

В среду, 27 ноября, на эспланаде начнётся праздничная церемония зажжения огней на новогодней ели.

В 17:00 на эспланаде начнётся праздничная программа, в которой примет участие главный Дед Мороз из Великого Устюга. Ёлка засияет праздничной иллюминацией в 18:00.

После зажжения огней на городской эспланаде развернутся работы по строительству главного ледового городка Перми, посвящённого легендам древней Пармы, а у монумента «Героям фронта и тыла» начнётся строительство катка.

Отметим, что для пермской эспланады закупили новую 30-метровую новогоднюю ель. Главная ёлка города будет украшена навершием в виде пятиконечной звезды, 80 световыми украшениями «Ромб», гирляндами и 140 шарами с подсветкой.

Источник — пресс-служба администрации Перми