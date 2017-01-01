Финансирование программы «Молодая семья» в 2020 году увеличат в два раза
Глава города Дмитрий Самойлов провёл круглый стол по реализации госпрограммы «Молодая семья». Главными темами стали вопросы реализации программы, направленные на обеспечение жильём молодых семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.
Всего в 2019 году по разным программам улучшат свои жилищные условия 295 семей, а в следующем — уже более 500. Сегодня выплаты в размере 30—35% компенсации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств получили 45 семей, а участников, получивших субсидий в размере 10%, — 260.
Глава Перми Дмитрий Самойлов пояснил, что социальная направленность бюджета проявляется не только во вложениях в инфраструктуру, но и в увеличении текущих расходов. В 2020 году администрация Перми синхронно с краевыми властями увеличивает финансирование программы «Молодая семья» в два раза.
Представители инициативной группы жителей подняли на обсуждение предложения: увеличить возрастной ценз, который сейчас ограничен 35 годами, организовать очерёдность семей, а также увеличить финансирование по программе. Кроме того, было предложено уменьшить сроки реализации сертификатов с семи до трёх месяцев.
— Безусловно, мы не рассчитывали, что за полтора часа сможем найти ответы на все вопросы, но я полагаю, что все сегодня увидели, какие серьёзные усилия предпринимаются как на краевом, так и на городском уровнях. Создание рабочей группы с учётом уже принятого решения об увеличении финансирования программы «Молодая семья» в следующем году фактически в два раза — это хорошее начало для нашей совместной работы, — подвёл итоги обсуждения Дмитрий Самойлов.
В рабочую группу будут входить специалисты всех профильных ведомств и представители молодых семей города. По предварительным планам, встречи в очном режиме будут проводиться раз в квартал.