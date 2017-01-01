Всего за год в Перми зафиксировано 5,7 тыс. вывесок, не соответствующих нормативам

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Фото: Агния Балдина

С января на территории Перми зафиксировано 5,7 тыс. рекламных вывесок, не соответствующих нормативам. При этом 4,2 тыс. из них владельцы исправили добровольно. Такие данные привели в пресс-службе мэрии.

Больше всего «неформатной» рекламы обнаружено в Мотовилихинском (1,6 тыс.) и Индустриальном (1,1 тыс.) районах.

Отметим, что неисполнение требований по приведению вывесок в нормативное состояние приводит к административной ответственности по ст. 6.3 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях». Статья предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 4 тыс. руб., на должностных лиц — от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб., на юридических лиц — от 10 тыс. до 25 тыс. руб.