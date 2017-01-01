При строительстве парков и скверов Перми обнаружили нарушений на 36,6 млн руб. КСП Перми провела проверку использования средств бюджета на капитальный ремонт и строительство объектов озеленения

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Как сообщается на сайте Контрольно-счётной палаты Перми, при создании в 2017—2019 годах объектов озеленения общего пользования МКУ «Пермблагоустройство» несколько раз нарушило нормы законодательства. Это показала проверка документов и материалов, служащих основанием для производства и оплаты работ по капитальному ремонту, строительству парков и скверов.

Иногда капремонт проводился в отсутствие разработанной проектно-сметной документации и заключения государственной экспертизы. Также уже при производстве работ заменяли виды материалов и виды работ. Причём это происходило без внесения изменений в проектные решения, прошедшие государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости. Как следствие, сквер или парк, которые получили горожане, внешне полностью отличается от того, что должно было получиться в итоге по проекту.

Кроме того, КСП выявила, что МКУ «Пермблагоустройство» в нарушение условий оплаты по контрактам скрыто авансировало коммерческие организации из городского бюджета. В результате 32,3 млн руб. 2—7 месяцев находились в распоряжении коммерческой организации.

Также проверка установила признаки нарушений норм законодательства в сфере закупок: завышение начальной цены контракта, внесение изменений в существенные условия муниципальных контрактов по основаниям, не предусмотренным законодательством, наличие в аукционных документациях норм, содержащих информацию о конкретных моделях товаров и их поставщиках, изменение цены контрактов более чем на 10% и т. д.

Общий объём финансовых нарушений, установленных проверкой, составил 36,6 млн руб.

Вдобавок КСП установила, что не все члены МКУ имели документы об образовании в сфере закупок или прошли повышении квалификации в 3-годичный срок, рекомендованный Минобрнауки и Минэкономразвития.

Отчёт по результатам проверки направлен в Пермскую городскую думу, главе города и в прокуратуру.

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