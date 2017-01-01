Директор березниковской спортшколы «Кристалл» осуждён на четыре года

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Директор спортшколы с сентября 2014 года по декабрь 2017 года, выполняя также управленческие функции в Березниковской городской общественной организации «Федерация водных видов спорта», оказывал содействие в незаконном получении муниципальных заказов, которые предназначались для детско-юношеской спортивной школы «Кристалл»». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В результате детской спортивной школе причинён ущерб в виде упущенной выгоды и муниципальному образованию «Город Березники» из бюджета, которого было выделено 2,9 млн руб. Кроме этого, обвиняемым было похищено более 2,1 млн руб.

Суд признал директора спортшколы виновным по статьям «Причинение особо крупного имущественного ущерба путём обмана и злоупотребления доверием» и «Мошенничество с использованием своего служебного положения, совершённое в крупном размере» и приговорил его к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу 60 тыс. руб.