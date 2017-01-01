В Перми осудили мошенников, которые украли товары на 4 млн руб.

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Как сообщает прокуратура Пермского края, группа мошенников, в состав которой вошли четыре человека, в 2016 года приобрели через интернет поддельные документы на известную фирму, которая занималась поставками продовольственных товаров в розничные сети Пермского края.

Злоумышленники от лица фирмы заключали договоры с крупными поставщиками продукции, заверяя их в скорой оплате. Но на деле преступники оперативно разгружали полученный товар и похищали его. Так, с 2017 года им удалось ввести в заблуждение четверых предпринимателей, а общая сумма ущерба составила более 3,9 млн руб.

Суд признал группировку виновной по статьям «Мошенничество, совершённое организованной группой в крупном размере» и «Покушение на мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупной размере» и приговорил организатора к 5 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу 200 тыс. руб., а соучастника — к 4 годам лишения свободы и штрафу 150 тыс. руб.

Другие двое участников преступлений были осуждены в июле 2019 года и уже отбывают наказание в местах лишения свободы.