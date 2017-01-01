На этой неделе в нескольких районах Перми отключат воду

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Фото: Yandex.ru

«НОВОГОР-Прикамье» сообщает об отключении воды в разных районах города на этой неделе. Это связано с аварийно-восстановительными и планово-ремонтными работами.

Так, завтра, 26 ноября, с 9:00 до 18:00 не будет воды в домах по адресам:

ул. Красина, 12;

ул. Маяковского, 1, 11, 13, 15, 2, 3, 5, 7, 9.

На сутки с 10:00 26 ноября отключат водоснабжение в домах:

ул. 25-го Октября, 38, 38а, 40а;

ул. Максима Горького, 49, 51, 58, 64;

ул. Малая Ямская, 2а, 5а;

ул. Малышева, 3;

ул. Николая Островского, 49, 53, 55;

ул. Попова, 58б;

ул. Пушкина, 26, 85.

Без водоснабжения 27 ноября с 9:00 до 20:00 останутся жители домов по адресам:

ул. Адмирала Старикова, 1, 11, 13, 14, 15, 17, 23, 27, 28, 29, 3, 35, 37, 43, 49, 5, 7, 8, 9;

ул. Делегатская, 25, 27, 29, 34, 35, 35а, 37, 39а, 39б, 41, 43, 43а, 45;

ул. Криворожская, 31, 33, 36, 40, 42;

ул. Памирская, 1, 28, 32а, 7;

ул. Социалистическая, 10а, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 7, 9;

ул. Томская, 28, 34, 36, 38, 40, 41, 44;

ул. Цимлянская, 17, 19б, 21а, 23, 4.

Также 27 ноября с 9:30 до 19:30 не будет воды в доме на

ул. Глеба Успенского, 22.

Отключение планируется 29 ноября с 09:00 до 19:00 в домах по адресам:

ул. Мильчакова, 28а, 30а, 32, 34;

ул. Тавричанская, 24;

ул. Челюскинцев, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

С 9:00 до 19:00 30 ноября без воды останутся жители домов по адресам:

ул. Бенгальская, 10а, 12, 14, 16, 2, 20, 6, 8;

ул. Бумажников, 1, 11, 12, 15, 17, 2, 20, 4, 9;

ул. Евгения Пузырёва, 14, 23;

ул. Железнодорожная, 1, 1а, 1б;

ул. Иркутская, 1;

ул. Корсуньская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 9;

ул. Малореченская, 1;

ул. Мозырьская, 1, 26, 3, 5, 6, 9, 9а;

ул. Оршанская, 11, 13, 17, 20, 3, 5, 9;

ул. Пинская, 1;

ул. Сестрорецкая, 10, 13, 15, 16, 19, 19а, 21, 21а, 24, 26, 4, 8, 9;

ул. Сухумская, 10, 19, 3, 4а, 5, 6, 8;

ул. Яблоневая, 1.