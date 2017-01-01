Максим Решетников: «Нацпроекты должны дальше формироваться с учётом мнения людей»

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

23 ноября в Москве состоялся XIX съезд партии «Единая Россия», в работе которого принял участие губернатор Пермского края, член Высшего совета «Единой России» Максим Решетников. Участниками партийного форума стали более двух тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

На съезде был дан старт подготовке к выборам в Государственную думу 2021 года, объявлено о создании шести отраслевых рабочих групп Генерального совета «Единой России» и Правозащитного центра партии.

На заседании съезда выступили Президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Президент подчеркнул, что партия — это мощная общенациональная общественно-политическая организация и сила, поэтому «Единая Россия» должна быть отзывчивым помощником для людей. Дмитрий Медведев заметил, что в каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров и экспертов, которая будет координировать работу по подготовке изменений в программу.

«В основе программы «Единой России» — курс президента страны Владимира Путина. Мы опираемся на приоритеты, которые он обозначил. В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей. Для этого сейчас нам необходимо критически оценить свой опыт, обновить программу партии с учётом задач сегодняшнего дня. У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать — и в действующей Программе, и в той, с которой пойдём на парламентские выборы. Считаю, что при её разработке мы должны более активно опираться на предложения избирателей», — подчеркнул Медведев.

Председатель партии предложил освободить граждан, получающих компенсационные выплаты, от НДФЛ. В центре изменений окажутся и приёмные отделения «Единой России». Основной акцент в этом направлении будет направлен не только на всестороннюю поддержку обращающихся в приёмные граждан, но и на их информирование о возможностях самой партии, возможности поддержать социальные инициативы.

Одним из основных направлений работы «Единой России» станет правозащитная деятельность. Теперь люди смогут обратиться за помощью в Правозащитный центр партии, связаться с ним будет возможно через ближайшую общественную приёмную «Единой России».

Делегация от Пермского края во главе с секретарём пермского регионального отделения партии Вячеславом Григорьевым приняла участие в пленарном заседании съезда. На съезде были определены ключевые векторы развития партии «Единая Россия» на грядущие три года.

Как отметил по итогам мероприятия Максим Решетников, партийцы на местах должны активнее включаться в реализацию национальных проектов, в том числе по информированию жителей. «Нацпроекты — это не застывшая материя с точки зрения их реализации. Они должны развиваться с учётом изменений и приоритетов, мнения граждан. Поэтому партия будет проводить большой объём работы», — отметил губернатор Пермского края.

Вячеслав Григорьев рассказал, что проведению XIX съезда предшествовала трёхдневная учёба секретарей региональных отделений партии. «Основной темой для обучения стал анализ выборных кампаний 2018—2019 годов. Представители регионов поделились, что добивались успеха во многом благодаря пониманию изменений в обществе», — поделился Вячеслав Григорьев.

Кроме того, в состав прикамской делегации вошли представители Сукусунского, Октябрьского, Кунгурского и Ильинского районов, которые были избраны для поездки на региональной конференции «Единой России». Директор Ильинской межпоселенческой библиотеки им. Теплоухова Светлана Трапезникова отметила, что национальный проект «Культура» в части развития модельных библиотек остаётся в приоритете фракции «Единая Россия» в Государственной думе при формировании бюджета.

«Модельные библиотеки — это то место, которое благодаря современному подходу сможет объединить на одной площадке молодое и взрослое поколения», — сказала она.

«Съезд — главное событие года для партии «Единая Россия». Ключевую задачу сформулировал президент Владимир Путин, говоря о том, что наша партия не должна «править», а должна служить людям. На это должна быть направлена вся наша текущая работа, работа региональных отделений партии. Думаю, сегодня важно найти наиболее эффективные форматы обратной связи, использовать соцсети и дополнительные ресурсы, чтобы граждане в режиме реального времени могли адресовать свои вопросы», — подытожил результаты работы съезда депутат Государственной думы Игорь Сапко.