В Пермском крае выдан 200-тысячный сертификат на материнский капитал

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

24 ноября, в День матери, губернатор Пермского края Максим Решетников поздравил мам региона с праздником, вручил государственную награду и 200-тысячный сертификат на материнский капитал семье Лобановых. У Елены и Андрея Лобановых двое детей (2 и 5 лет), сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Максим Решетников пожелал родителям сил и вдохновения для воспитания малышей. Также губернатор отметил, что по поручению президента в крае оказывается поддержка всем семьям: работает система материнского капитала, активно строятся детские сады и школы.

«Это наши национальные цели, и мы стараемся делать всё, чтобы наши дети росли в комфортных условиях. Дети — это, в первую очередь, для нас, родителей, для любви, для того, чтобы вырастить кого-то лучше, чем мы сами», — сказал Максим Решетников.

За 12 лет в Прикамье выдали их на общую сумму 63 млрд руб., с их помощью улучшить жилищные условия смогли 150 тыс. семей, ещё 8 тыс. семей вложили средства в образование детей, более 100 матерей направили сертификат на формирование накопительной части своей пенсии. В следующем году краевые власти планируют помочь в улучшении жилищных условий трём тысячам семей.

В заключение губернатор Прикамья поздравил в лице присутствовавших на мероприятии пермячек всех мам с праздником: «Какими бы взрослыми мы ни были, мы все остаёмся детьми: у мам мы всегда можем найти поддержку, получить совет, утешение. Когда мы сами создаём семьи, наши жёны становятся мамами, только позже мы понимаем, какой это труд — воспитать детей: терпения, сил, знаний и, конечно, любви. День матери — молодой праздник, он прочно закрепился, потому что для нас это лишний раз сказать спасибо нашим мамам».

Также глава Пермского края вручил медаль ордена «Родительская слава» семье Бондаренко, в которой 14 детей. Евгений и Надежда Бондаренко воспитывают не только родных, но и приёмных детей. Их дочь Полина от лица всей семьи поздравила маму с праздником: «От всей нашей семьи поздравляем нашу маму с праздником. Хотим сказать слова большой благодарности: она дала нам шанс на новую жизнь, показала,какой должна быть настоящая семья, научила быть прекрасной мамой и хозяйкой».

Отметим, число многодетных семей в Прикамье стабильно увеличивается. За последние три года их количество выросло на 8 тыс. — с 24,6 тыс. до 32,6 тыс. В 2020 году продолжатся ежемесячные выплаты в случае рождения в 2019—2020 годах третьего ребёнка или последующих детей. Краевые власти внесли соответствующие изменения в Порядок и условия оказания финансовой поддержки нуждающимся семьям. В 2020 году размер выплат увеличится и составит 10 703 руб. (он равен величине прожиточного минимума для детей, установленной в Пермском крае).

Напомним, с 2017 года в Пермском крае ввели 13 детских садов в 8 территориях (на 2,5 тыс. мест) и 9 школ в 7 территориях (более 5 тыс. мест). До конца года планируется завершить строительство ещё 2 школ (на 1,5 тыс. мест в Кочёво и Лысьве) и 8 детских садов (1385 мест: Лобаново, Фролы, Култаево, Краснокамск, п. Карьево Ординского района, Суксунский район, Кудымкар, Пермь: Революции). А до конца 2021 года в общей сложности предполагается возвести 13 садиков и 21 школу.