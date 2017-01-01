«Парма» одержала вторую победу в чемпионате

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Фото: Единая лига ВТБ

Пермский баскетбольный клуб «Парма» одержал победу в рамках Единой лиги ВТБ над саратовским «Автодором» — 97:81. Эта победа стала как второй в сезоне для пермяков, так и второй официальной над соперниками из Саратова.

Фактически вся игра была сделана в первой половине матча, которую «Парма» завершила преимуществом в 19 очков.

Лучшими у «Пармы» стали : Максим Григорьев (29 очков + 5 подборов), Марекс Мейерис (17 + 7 подборов), Лоренцо Уильямс (16).

После игры главный тренер гостей Евгений Пашутин отметил, что «праздник» для Григорьева, во многом, создавали игроки «Автодора», который часто позволяли ему свободно бросать.

Тем не менее, пермяки одержали как свою вторую победу в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ, так и в официальных матчах над «Автодором».

Казис Максвитис, главный тренер «Пармы»:

— Поздравляю всех с этой победой! Несмотря на потерю нескольких игроков, команда стала играть плотнее. Сегодня мы провели, наверное, одну из своих лучших игр в Лиге ВТБ и, надеюсь, что в таком ключе мы будет двигаться дальше.

Следующий матч пермяки проведут в гостях 3 декабря с питерским «Зенитом».