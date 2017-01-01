«Звезда-2005» завершила чемпионат на четвёртом месте

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Пермский женский футбольный клуб «Звезда-2005» в субботу завершил участие в высшем дивизионе чемпионате России сезона 2019. После победы над «Енисеем» со счётом 3:0 «Звезда» заняла итоговое четвёртое место в турнирной таблице.

Отметим, что «Звезда-2005» является шестикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка России. Кроме того, в 2009 году играла в финале женского Кубка УЕФА.

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