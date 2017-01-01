Цена «квадрата» квартир в Перми за месяц снизилась почти на 1%

Твитнуть Поделиться Поделиться

В ноябре средняя цена 1 кв. м жилого помещения в Перми снизилась на 0,99% относительно октября. Если месяц назад 1 кв. м стоил 63,7 тыс. руб., то теперь — 63,1 тыс. руб. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».

Специалисты сферы недвижимости считают это снижение «погрешностью» и отмечают, что никаких существенных явлений на рынке за месяц не произошло.

При этом за год средняя цена выросла на 12% (с 56,3 тыс. руб. до 63,1 тыс. руб.). На этот показатель повлияла как рыночная ситуация (инфляция, удорожание стройматериалов), так и изменившееся законодательство (переход на проектное финансирование).