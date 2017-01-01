На следующей неделе температура воздуха опустится до -10°

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Следующая рабочая неделя, с 25 по 29 ноября, ожидается относительно тёплой.

Как сообщает Гидрометцентр РФ, дневная температура всю неделю будет стабильной, от -4° до -8°. При этом самыми тёплыми сутками будет пятница, а самыми холодными — среда. Именно тогда дневная температура может опуститься до -8°, а ночная — до -10°.

При этом вся неделя будет облачная, с большой вероятностью снегопадов, прояснения как раз возможны в среду.