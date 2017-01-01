На следующей неделе температура воздуха опустится до -10°
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Следующая рабочая неделя, с 25 по 29 ноября, ожидается относительно тёплой.
Как сообщает Гидрометцентр РФ, дневная температура всю неделю будет стабильной, от -4° до -8°. При этом самыми тёплыми сутками будет пятница, а самыми холодными — среда. Именно тогда дневная температура может опуститься до -8°, а ночная — до -10°.
При этом вся неделя будет облачная, с большой вероятностью снегопадов, прояснения как раз возможны в среду.
Твитнуть
Поделиться
Поделиться