Делегация от Пермского края приняла участие в XIX Съезде партии «Единая Россия»



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Сегодня, 23 ноября, в Москве состоялся XIX Съезд партии «Единая Россия». В партийном форуме приняли участие более 2 тыс. человек. На Съезде дан старт подготовке к выборам в Государственную Думу 2021 года, объявлено о создании шести отраслевых рабочих групп Генерального совета «Единой России» и Правозащитного центра партии.

В работе Съезда приняли участие высшее руководство партии, члены Правительства, губернаторы регионов, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации. Делегация от Пермского края во главе с секретарем регионального отделения «ЕР» Вячеславом Григорьевым приняла участие в пленарном заседании Съезда, на котором были определены ключевые векторы развития партии на грядущие три года. В заключительном событии Съезда также приняли участие губернатор Пермского края, член Высшего совета «Единой России» Максим Решетников, члены Генерального совета «Единой России» от Пермского края, депутаты, представляющие регион в Государственной Думе.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Партийцы на местах должны активнее включаться в реализацию национальных проектов, в том числе по информированию жителей. Более того, национальные проекты — это не застывшая материя с точки зрения их реализации. Они должны развиваться с учетом изменений и приоритетов, мнения граждан. Поэтому партия будет проводить большой объём работы.

Вячеслав Григорьев рассказал, что проведению XIX Съезда предшествовала трехдневная учеба секретарей региональных отделений партии. «Основной темой для обучения стал анализ выборных кампаний 2018-2019 годов. Представители регионов поделились, что добивались успеха во многом благодаря пониманию изменений в обществе», — поделился Григорьев.

Кроме того, в состав прикамской делегации вошли представители Сукусунского, Октябрьского, Кунгурского, Пермского и Ильинского районов, которые были избраны для поездки на региональной конференции «Единой России». Директор Ильинской межпоселенческой библиотеки им. Теплоухова Светлана Трапезникова отметила, что национальный проект «Культура» в части развития модельных библиотек остается в приоритете фракции «Единая Россия» в Государственной Думе при формировании бюджета. «Модельные библиотеки — это то место, которое благодаря современному походу сможет объединить на одной площадке молодое и взрослое поколение», — сказала она.

На заседании Съезда выступили президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Президент подчеркнул, что партия — это мощная общенациональная общественно-политическая организация и сила, поэтому «Единая Россия» должна быть отзывчивым помощником для людей. Дмитрий Медведев заметил, что в каждом регионе должна быть своя команда из местных лидеров и экспертов, которая будет координировать работу по подготовке изменений в программу.

«В основе программы «Единой России» — курс Президента страны Владимира Владимировича Путина. Мы опираемся на приоритеты, которые он обозначил. В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную Думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей. Для этого сейчас нам необходимо критически оценить свой опыт, обновить программу партии с учетом задач сегодняшнего дня. У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать — и в действующей Программе, и в той, с которой пойдем на парламентские выборы. Считаю, что при ее разработке мы должны более активно опираться на предложения избирателей», — подчеркнул Медведев.

Председатель партии предложил освободить граждан, получающих компенсационные выплаты, от НДФЛ. В центре изменений окажутся и приемные отделения «Единой России». Основной акцент в этом направлении будет направлен не только на всестороннюю поддержку обращающихся граждан в приемные, но и на их информирование о возможностях самой партии, возможности поддержать социальные инициативы.

Изменения коснулись и организации работы Генерального совета «Единой России». В нем по примеру Госсовета образовано шесть рабочих групп. Каждая будет решать определенные электоральные задачи. Помимо этого, одним из основных направлений работы «Единой России» станет правозащитная деятельность. Теперь люди смогут обратиться за помощью в Правозащитный центр партии, связаться с ним будет возможно через ближайшую общественную приемную «Единой России».

«Съезд — главное событие года для партии «Единая Россия». Ключевую задачу сформулировал президент Владимир Путин, говоря о том, что наша партия не должна «править», а должна служить людям. На это будет направлена вся наша текущая работа, работа региональных отделений партии. Думаю, сегодня важно найти наиболее эффективные форматы обратной связи, использовать соцсети и дополнительные ресурсы, чтобы граждане в режиме реального времени могли задать свои вопросы», -подытожил результаты работы Съезда депутат Государственной Думы Игорь Сапко.