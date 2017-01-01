Расписание автобусов №2 и электропоездов будет синхронизировано с понедельника
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С 25 ноября изменится расписание движения автобусного маршрута №2 «Станция Пермь II» — «Станция «Пермь I». Об этом сообщают в департаменте транспорта администрации Перми.
Там подчёркивают, что для удобства пассажиров отправление маршрута в утренние часы от станции Пермь I синхронизировано со временем прибытия и отправления электропоездов.
С подробным расписанием, а также следованием транспорта в режиме on-line можно будет ознакомиться на сайте «Гортранса».
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