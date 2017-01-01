Делегаты съезда «Единой России» от Пермского края посетили Государственную Думу РФ

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Сегодня, 22 ноября, состоялась встреча депутатов Государственной Думы от Пермского края и Удмуртии с делегатами 19-го съезда партии «Единая Россия» от Прикамья. О результатах встречи сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

Делегатам провели экскурсию по Государственной Думе, затем состоялось обсуждение актуальной федеральной и региональной повестки.

Депутаты Алексей Бурнашов, Александр Василенко и Игорь Сапко рассказали о работе в комитетах и в региональную неделю, а также остановились на ключевых федеральных законах.

Игорь Сапко:

-Депутатский корпус Государственной думы в последнее время работал по вопросам рассмотрения и принятия главного финансового документа страны — бюджета 2020 года и плановую трехлетку. Отрадно, что впервые мы принимаем на ближайшие три года профицитный бюджет с понятными перспективами. Кроме того, определены ключевые подходы к бюджетной политике. Очень важно, что межбюджетные трансферты будут доведены до регионов позже, поэтому мы сможем понимать те финансовые ресурсы, которые будут в каждом регионе, чтобы вовремя объявить конкурсные процедуры. Появится также новая очень важная программа развития сельских территорий. Всего при подготовке бюджета ко второму чтению поступило более 400 поправок. Большая часть из них принята, мы перераспределили более 750 млрд руб.

Финансовый ресурс, отметил Игорь Сапко, будет направлен в том числе и в Пермский край. Денежные средства будут выделены по конкретным программам: благоустройство дворовых территорий, ремонт и строительство улично-дорожной сети, вопросы культуры и здравоохранения. Порядка 12 млн руб. регион получит на строителство новой сцены Пермского театра оперы и балета. Дополнительные денежные средства придут в Пермь для открытия модельных библиотек. Увеличен объём средств на строительство культурно-оздоровительных комплексов.

Александр Василенко отметил, что сейчас необходимо оперативно довести информацию о принятом бюджете до регионов, а также осуществить контроль за его освоением. «В приоритете у комитетов Госдумы стоят вопросы обращение с твёрдыми бытовыми отходами. По этому вопросу необходимо поддерживать обратную связь», — сказал парламентарий. Кроме того, Александр Василенко подчеркнул, что актуальной для Пермского края остаётся тема судоходства и очистки реки Камы.

Во время встречи Алексей Бурнашов рассказал о партийном проекте «Локомотивы роста», председателем регионального общественного совета которого он является. Особое внимание депутат уделил теме инициативного бюджетирования, первые проекты которого были применены в Пермском крае и далее распространены по всей России.

Делегаты интересовались вопросами местного самоуправления, использования общедоступных полезных ископаемых, взаимодействия Госдумы с молодежными парламентами и другие. Делегат из Октябрьского района, член местного политического совета партии Александр Житников попросил организовать экскурсию в Государственную думу для школьников своего района.

XIX съезд «Единой России» пройдет 23 ноября в Москве. В рамках работы XIX съезда будут обсуждаться приоритетные задачи Партии на ближайший период. Также в этот день состоятся совместное заседание Высшего совета и Генерального совета партии и пленарное заседание съезда.