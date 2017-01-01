Незаконные свалки опасных медицинских отходов в 47% случаев могут стать причиной гепатита «Регулирование опасных медицинских отходов должно находиться под особым контролем»

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По СанПиН отходы класса Б должны храниться в отдельных контейнерах. Но часто потом они оказываются среди обычного «коммунального» мусора

Фото: Константин Долгановский

На заседании Общественного совета при Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края особо отметили масштабы проблемы нарушения утилизации опасных медицинских отходов.

Специалисты в области эпидемиологии подчеркивают, что Пермский край по заболеваемости гепатитом B, C и D в России занимает второе место.

Владимир Вьюгов, руководитель Пермского регионального общественного фонда «Экологическая инспекция»:

— Анализ путей передачи инфекции показал, что гепатит передается в 9% наркоманами, 45% — половым контактом, 47% — неизвестным путем, в этом понятии и заключены несанкционированные свалки опасных медицинских отходов и их неправильная утилизация. Поэтому деятельность по регулированию опасных медицинских отходов должна находиться под особым контролем.

Как отметили на заседании, ситуация в Пермском крае на протяжении нескольких лет показывает, что такого контроля сегодня нет. В качестве примера была приведена ситуация, которая произошла в августе 2015 года: тогда на полигон Камы было сброшено около трех тонн опасных не обезвреженных медицинских отходов. Также, в период с декабря 2015 года по март 2016 года было незаконно размещено около шестнадцати тонн опасных медицинских отходов. В ноябре 2019 года был подтвержден случай, когда подрядчик из Березников сбрасывал опасные медицинские отходы в контейнер рядом с жилыми домами. В отношении одного из подрядчиков управлением МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Члены Общественного совета также проанализировали госзакупки, которые проводит Министерство здравоохранения Пермского края. Так, по их данным, цена контракта на вывоз и утилизацию медицинских отходов в Пермской краевой инфекционной больнице составляет 474 тыс. рублей, при этом средняя стоимость расходных материалов — 600 тыс. рублей, на Пермской станции скорой помощи цена контракта — 88 тыс. рублей, а 126 тыс. рублей подрядчик должен предоставить закупку расходных материалов.

Владимир Вьюгов, руководитель Пермского регионального общественного фонда «Экологическая инспекция»:

— Можно сделать вывод, либо подрядчик не обеззараживает в полном объеме медицинские отходы, либо он альтруист и делает это за свой счет. Контроля нет. Опасные необезвреженные медицинские отходы идут прямым потоком либо в контейнеры рядом с жилыми домами, либо в мусоровозы, которые доставляют их на полигоны по всему Пермскому краю.

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