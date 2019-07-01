Этой зимой в Перми будут работать 64 катка на открытом воздухе

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Фото: Администрация Перми

С конца ноября в Перми начинают работу катки на открытом воздухе. В эту субботу откроются «Трудовые резервы» (ул. Патриса Лумумбы, 2). В выходные пермяков также приглашают на стадион «Юность» (ул. Революции, 27), сообщают в пресс-службе администрации города.

Всего в Перми планируется открыть 64 катка.

В Ленинском районе у памятника «Героям фронта и тыла» традиционно с конца декабря будет работать центральный городской каток. Выход на лёд бесплатный, будет возможность взять коньки напрокат.

Полный список катков, которые откроются этой зимой, а также цены можно узнать здесь.