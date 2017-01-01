Пермский край претендует на федеральную поддержку по достройке 39 проблемных домов



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Правительство Пермского края направило в государственный Фонд защиты прав обманутых дольщиков ходатайства на получение финансирования по достройке 39 проблемных домов. Застройщики этих объектов признаны банкротами, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Ранее регион уже запрашивал федеральное софинансирование на помощь в достройке четырёх домов и комплексов: Первый пермский микрорайон, ул. Толмачева, 15, ул. Челюскинцев, 23 и ул. Екатерининская,175.



Фонд должен принять соответствующее решение по каждому дому. Край, в свою очередь, готов софинансировать утверждённые фондом мероприятия. Ранее минстрой разработал и утвердил дорожную карту по решению проблем долгостроев.



Напомним, летом в федеральном законодательстве произошли изменения — теперь способ достройки проблемных домов определяет государственный Фонд защиты прав обманутых дольщиков. Средства на реализацию мер поддержки должны поступить из федерального и регионального бюджетов.



С обновлением законодательства изменилось понятие проблемного объекта. Теперь в реестр проблемных автоматически попадают все дома, по которым нарушены первоначальные сроки сдачи. В связи с этим к официальному перечню проблемных домов добавляются все те, по которым нарушены сроки передачи объекта дольщикам более чем на 6 месяцев. Так, учитывая изменения критериев проблемного дома, в едином реестре проблемных объектов сегодня зарегистрировано 55 домов.



Региональный механизм поддержки дольщиков в Пермском крае продолжает действовать, он созвучен федеральным мерам поддержки. Всего за два года в Пермском крае удалось ввести в эксплуатацию девять проблемных домов, в которые смогли заехать 1150 семей.