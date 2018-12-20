«Хочется вернуться ещё не раз»

Гостевой комплекс «Аллюр» предлагает активный отдых вблизи мегаполиса

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Когда заводишь в поисковую интернет-систему гостевой комплекс «Аллюр», начинают сыпаться благодарности: за удобный трафик, домашний уют, профессионализм сотрудников, отличную кухню, баню и бассейн под открытым небом, а также обширный спектр разнообразных развлечений для взрослых и детей.

Вот несколько примеров: «У нас был семейный отдых, можно сказать, побывали в оазисе!», «Отдыхали после свадьбы большой компанией, получилось настоящее свадебное путешествие, понравилось абсолютно всё!», «Провели шикарные выходные в «Аллюре». Просто круто!», «Мы приехали из Москвы, всё супер, благодарим от всей души!»

«Аллюр» принимает посетителей с 2000 года. Гостевой комплекс находится в природной зоне, в тишине, в 49 км от мегаполиса Пермь.

«Комплекс обслуживает в среднем 120 посетителей в месяц с проживанием и 200 экскурсантов», —говорит основатель семейного бизнеса Леонид Куртеев.

Ещё в 2014 комплекс стал участником регионального конкурса «Гостеприимный сельский дом», а в 2008 году — дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги».

«В «Аллюре» отличные условия для любого отдыха, в любое время. Мы можем обеспечить тихий семейный уют, провести конференцию или корпоративный семинар различного масштаба (с участием от 10 до 200 человек), организовать детский праздник с обилием развлечений, банкет и любое торжественное мероприятие. А организация свадеб стала, по сути, нашим брендом — мы это делаем профессионально с 2003 года», — рассказывает управляющая Мария Золотарёва.

«Аллюр» очень привлекает любителей активного отдыха. Здесь есть прокат лошадей (как для верховой езды, так и в экипажах). Поездки сопровождают инструкторы. Экстремалам предлагают подняться в небо на 2 тыс. м на параплане (самолёте или автожире) и оглядеть окрестности с высоты птичьего полёта.

Гостевой комплекс «Аллюр»

Желающие могут посетить мастер-класс в арбалетном и пневматическом тирах.

Детям придётся по душе экскурсия в парк африканских страусов, где они могут наблюдать процесс кормления этих экзотических птиц. Они также могут поиграть в пейнтбол или лазертаг. Есть детская площадка и детский велодром.

Многие гости в своих отзывах делают акцент именно на вкусном меню, а ещё — на купании в бассейне под открытым небом после горячей бани.

«Наш коллектив очень старается. Мы не идеальны, но стремимся к этому», — говорят сотрудники гостевого комплекса.

Суть привлекательности этого места отдыха, пожалуй, максимально чётко сформулировал один из гостей по имени Андрей: «Побывал в этом гостевом комплексе и теперь буду рекомендовать его всем своим друзьям! Это отличное место для отдыха вдали от городской суеты: чистые номера, ухоженная территория и доброжелательный персонал. Самое главное, конечно, персонал, потому что будь там 1000 раз красиво, но, если я чувствую холодное отношение к своему делу, я не возвращаюсь. А сюда хочется вернуться ещё не раз».

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