Пермская филармония впервые станет участником Всероссийского дня органа

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Фото: ГКБУК «Пермская краевая филармония»

Концерты, семинары, мастер-классы участников Первого «Всероссийского дня органа» пройдут во многих городах России. Пермь как музыкальный город с многолетними органными традициями, также вошла в число локаций, приглашенных к участию в проекте. Сообщает пресс-служба филармонии.

В рамках «Всероссийского дня органа» 24 ноября Пермская филармония подготовила премьеру — программу «И слышу музыку миров…» (6+), в которой примут участие ансамбль солистов «Хорус-квартет» и солистки Пермской филармонии, лауреаты всероссийских и международных конкурсов — Евгения Камянская (орган) и Маргарита Соснер (сопрано).

В концертной программе выступит лауреат всероссийских и международных конкурсов, выпускник Пермской хоровой капеллы мальчиков, студент Пермского государственного института культуры Владимир Печёнкин.

Артисты исполнят произведения Иоганна Баха, Георга Генделя, Вольфганга Моцарта, Геннадия Лукиных и других. Прозвучат сочинения для органа, арии и дуэты из опер, а также премьера двух частей из Сексардской мессы для мужского хора и органа Ференца Листа.