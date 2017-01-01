«Метафракс» получил высшую награду MarCom Awards

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ПАО «Метафракс» с годовым отчётом за 2018 год впервые приняло участие в международном конкурсе MarCom Awards и получило высшую платиновую награду победителя в категории «Печатные медиа». О достижении сообщает пресс-служба компании.

Высокая оценка жюри конкурса MarCom Awards является признанием эффективности проводимой «Метафраксом» работы в области годовой публичной отчётности. Годовой отчёт является важным инструментом коммуникаций с контрагентами, акционерами, служит средством формирования положительного имиджа компании.

Годовой отчёт составляется с учётом российских и международных требований к отчётности, а также с использованием лучших современных идей дизайна. Концепция годового отчёта за 2018 год — «Взгляд в будущее» — отражает стремление компании к обновлению и развитию химической промышленности в России, а также анонсирует дальнейшее поступательное развитие и положительные перемены в «Метафракс Групп».

MarCom Awards — один из самых крупных и авторитетных международных конкурсов в области корпоративных коммуникаций, который проводится ежегодно с 2004 года. Организатором конкурса выступает Ассоциация профессионалов маркетинга и коммуникаций (Association of Marketing and Communication Professionals, AMCP), ведущая деятельность с 1995 года и расположенная в США.