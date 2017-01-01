На строительство Чусовского моста Федерация направит в 2021 году 5 млрд руб.

Проект моста подорожал более чем на 3,6 млрд руб.

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Доходы края увеличатся в 2020 году на 2,1 млрд руб., в 2021 году — на 7,2 млрд руб., в 2022 г. — на 1,2 млрд руб. Резкое увеличение доходов в 2021 году связано с тем, что из федерального бюджета выделено 5,3 млрд руб. в рамках концессионного соглашения на строительство Чусовского моста, отмечают в Заксобрании.

Всего за 2019—2021 гг. на строительство Чусовского моста из федеральной казны выделено 13,1 млрд руб., что выше, чем планировалось. Ранее в краевом минтрансе сообщали, что стоимость объекта составляет более 14 млрд руб. (9,5 млрд руб. — из федерального бюджета, 1,4 млрд руб. — из региональной казны, 3,1 млрд руб. — средства концессионера). Удорожание проекта связано с необходимостью реконструировать старый мост.

Данные сведения озвучены членам рабочей группы Законодательного собрания по доработке бюджета. Участники группы утвердили дополнительные целевые средства, предоставляемые из федерального бюджета.

Напомним, что строительство автомобильного моста через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнёрства. Концессионером проекта является ООО «Пермская концессионная компания». Сдача объекта запланирована в 2021 году.

Строительство ведётся в два этапа: сначала возведут новый двухполосный мостовой переход параллельно существующему, а затем реконструируют существующий мост. Кроме того, на мосту появится тротуар для пешеходов. Также будут реконструированы участки автомобильной дороги до мостового перехода через Чусовую со стороны посёлка Пальники и после мостового перехода до пересечения с ул. Цимлянской, где появится двухуровневая транспортная развязка. Протяженность объекта составит порядка 9 км.

Договор подряда подписан с АО «Стройтрансгаз». Сейчас работы осуществляются силами субподрядной организации ООО СК «Мосты и тоннели».

Отметим, что на заседании комитета Заксобрания по инфраструктуре, состоявшемся 20 августа, министр транспорта Николай Уханов сообщил о том, что, в соответствии с концессионным соглашением, после строительства нового Чусовского моста требуется выполнить капитальный ремонт старого моста.

«Вы все ездили по Чусовскому мосту: мы регулярно выполняем ремонтные работы, латаем дыры и устраняем аварийную ситуацию. Но мост физически износился. На сегодняшний день по результатам обследования уже можно чётко говорить, что там нужна замена всех пролётных строений, то есть реконструкция моста», — сообщил министр.

Николай Уханов отметил, что увеличение объёма работ приведёт к серьёзному удорожанию объекта «Строительство мостового перехода через реку Чусовую».

«Увеличение стоимости работ произойдёт ориентировочно на 3 млрд руб. в связи с корректировкой проектно-сметной документации. Итоговая стоимость по концессионному соглашению будет определена в октябре после прохождения госэкспертизы. Возможно, что стоимость ещё вырастет», — пояснил тогда он.

Также министр отметил, что проект ремонта старого Чусовского моста выполнили ещё в 2008 году. По сути, на месте старого моста после проведения реконструкции: замены всех частей моста, кроме опор, — появится новый мостовой переход.

Напомним, точная сумма средств, выделяемых из федерального бюджета, стала известна после того, как на прошлой неделе приняли решение депутаты Государственной думы во втором чтении. Изменения в бюджет внесены поправкой председателя комитета по бюджету Елены Зыряновой.

Бюджет края на 2020 г. и плановый период 2021—2022 гг. депутаты примут во втором, окончательном, чтении 28 ноября на пленарном заседании Заксобрания Пермского края.