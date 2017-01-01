Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 22 по 29 ноября

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Предстоящая неделя будет особенной — ведь в сутках всего 24 часа, а событий — на много часов больше! В Перми откроется настоящий шквал выставок на любой вкус, зрителей ждут концерты, кинопоказы и фестивали — причём не только в Перми, но и в Екатеринбурге. Главными событиями недели в нашем городе станут Всероссийский литературный фестиваль «Компрос» и женский фестиваль «We-Fest. Дело до тела».

Всероссийский литературный фестиваль «Компрос» откроет спектакль-хэппенинг «Маяковский» (18+). В роли Маяковского выступит поэт из Липецка Михаил Червяков. В этот же вечер пройдёт встреча с писателем и переводчиком, заместителем редактора московского журнала «Новая Юность» Глебом Шульпяковым (12 +).

Дом актёра, 22 ноября, 19:00

Субботняя афиша фестиваля наполнена встречами с поэтами, прозаиками и сценаристами. Днём пермяки встретятся с автором детективов Алексеем Мальцевым (12+) (Пермь) и прозаиком, специалистом по созданию аудиокниг Романом Волковым (12+) (Москва), а позже состоится финал российского конкурса видеопоэзии «Третий глаз» (16+).

Дом актёра, 23 ноября, 17:00

Воскресным «гвоздём» «Компроса» будет «Батл городов» (16+), где поэты из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Ижевска сразятся за звание поэтической столицы Урала.

Частная филармония «Триумф», 24 ноября, 15:00

2019-й объявлен в стране Годом театра, и впервые на «Компросе» покажут сразу четыре спектакля! Один из них — «Загадка смерти Эдгара По» (18+) — будет показан в культурном пространстве «Завод Шпагина». Зрителям предстоит самим сделать выбор из множества версий загадочной гибели мастера детектива.

Завод Шпагина, 23 ноября, 15:30

Театр «Большая стирка» покажет спектакль по пьесе Дмитрия Заболотских «История Черубины де Габриак» (16+), основанной на реальных событиях, произошедших в Петербурге в 1909 году. Исходной точкой драмы стала блестящая литературная мистификация. Редактор только что открывшегося журнала «Аполлон» Сергей Маковский получил по почте письмо без обратного адреса от неизвестной поэтессы. В письме были исповедальные стихи страстной и поэтически одаренной женщины. Она подписывалась как Черубина де Габриак. Маковский не только напечатал стихи, но и влюбился в талантливую незнакомку. Когда стихи появились в журнале, в Черубину заочно влюбилась половина литературного Петербурга. Её характер и наружность реконструировались читателями по стихам. Никто не сомневался в том, что она прекрасна. Художник Константин Сомов мечтал написать её портрет, и для этого готов был ехать к ней с завязанными глазами, обещая никому не открывать, где она живёт. Среди поклонников Черубины оказались поэты Максимилиан Волошин и Николай Гумилев. Их соперничество закончилось дуэлью, состоявшейся на Черной речке, на месте роковой дуэли Пушкина...

Дом актёра, 23 ноября, 20:00

На закрытии фестиваля выступит «Краснознамённая дивизия имени моей бабушки» (16+) — московская группа, исполняющая экспериментальный рок с элементами барокко-попа, пост-панка, академического минимализма, шугейза и афро-попа.

Частная филармония «Триумф», 24 ноября, 20:00

Женский фестиваль «We-Fest. Дело до тела» (18+) в этом году посвящён телу и телесным изменениям. На фестивале будут обсуждать репродуктивные права, стереотипы о теле в массовой культуре, отношение общества к проживанию женщинами возрастных изменений и болезней, пластическую хирургию и бодимодификации. Также поговорят о репрезентации женских тел в искусстве, сексуальной культуре и эстетических практиках.

На круглом столе на тему «Домашнее насилие» (18+) предлагается обсудить ситуацию с кризисными центрами, информирование о них и других видах поддержки для женщин — жертв насилия и проект закона о домашнем насилии.

Центр городской культуры, 22 ноября, 17:00

Дарья Серенко (18+) расскажет о том, что такое домашнее насилие и чем оно отличается от других видов насилия, о первых признаках абьюза, о том, почему пострадавшие от него «сами не уходят» и «сами не виноваты». А ещё о том, какова нынешняя ситуация с законом о домашнем насилии в России и в мире.

Центр городской культуры, 22 ноября, 19:00

«Как я стала женщиной» (18+) — откровенный рассказ Екатерины Мессарош, трансгендерной женщины, о принятии своей идентичности, изменения самоощущения, гендерных ожиданиях и привилегиях, отношениях и детях. О том, какую роль играют тело и внешность во взаимоотношениях с собой и окружающими. И, конечно, о том, как для неё менялся ответ на самый важный вопрос — что значит быть женщиной?

Центр городской культуры, 23 ноября, 17:00

Своп-вечеринка (18+), которая проводится совместно с сообществом «Великопермский своп», — это способ дать вторую жизнь вещам, книгам, косметике и парфюмерии. У многих есть совсем новые вещи, которые мы по разным причинам не носим или не используем, на вечеринке можно будет их на что-то обменять или отдать. Единственное ограничение — можно принести не больше пяти вещей.

Центр городской культуры, 23 ноября, 21:30

В последний день фестиваля участники обсудят тему репродуктивного насилия в кино. Румынский фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня» (2007) рассказывает о том, что приходилось испытывать женщинам в конце 1980-х, во время правления Чаушеску, если беременность оказывалась нежеланной. Запрет на аборты — это не прошлое: в Польше женщины борются за право на своё тело, а в России от аборта всячески отговаривают и вводят «дни тишины».

Центр городской культуры, 24 ноября, 13:00

В рамках фестиваля состоится открытие выставки молодой екатеринбургской художницы Ксении Маркеловой (18+). Ксения Маркелова выводит исследования телесного в плоскость чисто экзистенциальную, свободную от гендерных, социальных, этических и эстетических клише. Тело предстаёт перед нами во всех возможных измерениях — от объекта тончайшего поэтического исследования до брутального конгломерата плоти, поэтому объекты, представленные на выставке, не просто наталкивают на мысли о диаметрально противоположных чувствах (от ужаса до желания) — они порождают эти чувства.

Центр городской культуры, с 22 ноября

Пермская художница Елена Рэмбо представит на фестивале перформанс «Память» (18+), к участию в котором приглашаются все желающие.

Центр городской культуры, 22 ноября, 20:30

Кроме того, в программе фестиваля — поэтический вечер, вечер личных манифестов, мастер-классы по моде, макияжу, йоге и самообороне для женщин и многое другое.

В конце ноября и начале декабря пермякам стоит обратить внимание на события в Екатеринбурге. IX Международный фестиваль современного танца «На грани» (18+) пройдёт в течение пяти дней, с 23 по 27 ноября, на шести площадках, но основное место действия — Свердловский театр музыкальной комедии. В фестивальной афише — 20 танцевальных спектаклей, из них 14 премьер, которые представят коллективы из России, Франции и Эстонии.

Эксклюзив фестиваля — участие танцевального театра Fine5 Dance Theatre из Таллина, выдающейся труппы, которая представит на фестивале две свои новые работы: первая — TRISOLD. Работа посвящена противоречивым темам в отношениях между мужчиной и женщиной и затрагивает тонкую грань между любовью и ненавистью.

Екатеринбург, Театр музыкальной комедии, 24 ноября, 19:00

Вторая работа Fine5 Dance Theatre — I was here.

Екатеринбург, Театр музыкальной комедии, 25 ноября, 14:00

В фестивале примет участие и пермский «Балет Евгения Панфилова», который тоже покажет две премьеры — одноактные балеты «Монолог» Алексея Расторгуева на музыку Джованни Соллима и «Дикие маки», поставленные французским хореографом Клодом Брюмашоном на музыку Бетховена.

Екатеринбург, Театр музыкальной комедии, 27 ноября, 16:00, 18:30

Международный музыкальный фестиваль «Евразия» (6+) проводит Свердловская филармония. К первому дню фестиваля приковано внимание всего музыкального мира. Причина — обращение к сочинению современного автора Ханса Вернера Хенце, долгое время запрещенному для исполнения. «Плот «Медузы»» — символ настоящего времени, каким когда-то была «Весна священная» Игоря Стравинского. Кантата Хенце, посвященная Че Геваре, вдохновленная одним из самых знаменитых полотен романтизма, только сейчас возвращается на европейские сцены и впервые в России звучит на екатеринбургской «Евразии». Также на открытии фестиваля зрители услышат Вступление и Смерть Изольды из оперы «Тристан и Изольда» Вагнера.

Екатеринбург, Большой зал филармонии, 29 ноября, 18:30

Ещё одно важное событие ближайшего уик-энда в Екатеринбурге — фестиваль «Слова и музыка свободы — СМС» (18+), посвящённый Дню Конституции и проходящий в Ельцин-центре во второй раз. В дневной программе фестиваля — разговорный марафон «Свобода творчества как образ жизни» (18+), где публику ждут встречи с самыми яркими людьми страны — от писателей Людмилы Улицкой и Дмитрия Быкова до режиссёра кинопроекта «ДАУ» Ильи Хржановского.

Вечерняя программа — концертная, где выступят «АукцЫон», «Браво», «Альянс» и много молодых рок-групп.

24 ноября фестиваль завершится праздником в честь 30-летия фильма «Игла». Будет показана его отреставрированная версия и состоится встреча с режиссёром Рашидом Нугмановым, актёрами Мариной Смирновой и Александром Башировым.

Екатеринбург, Ельцин-центр, 23 и 24 ноября, 12:00

В Перми выступит с концертом Subtilu-Z (6+) — один из самых ярких ансамблей — участников телепроекта «Квартет 4х4». Квартет из Вильнюса отличается уникальным составом инструментов: два аккордеона — Повилас Великис и Дмитрий Михайлов, перкуссия — Витаутас Шважас и литовский национальный духовой инструмент бирбине — Лауринас Вайткус.

Участники ансамбля сами аранжируют музыку и всегда удивляют слушателей нетрадиционной формой её звучания. Музыкальный crossover — стиль, в котором Subtilu-Z чувствуют себя как рыбы в воде. Умение мастерски и со вкусом переплетать джаз, этнические народные мелодии и академическую музыку — визитная карточка колоритного ансамбля.

В программе концерта: композиции литовских авторов, инструментальные аранжировки музыкальной классики и песен, награждённых музыкальной премией «Грэмми», а также авторские сочинения музыкантов группы.

Органный концертный зал, 25 ноября, 19:00

В Пермь с однодневными гастролями прибывает Театр наций, который покажет спектакль «ГрозаГроза» (18+). Одну из самых известных пьес Александра Островского «Гроза» поставил лауреат «Золотой маски» режиссёр Евгений Марчелли. Роль Катерины Кабановой исполнила актриса Юлия Пересильд.

Роль Тихона — нелюбимого мужа главной героини и Бориса — её возлюбленного — в спектакле играет один и тот же актёр — Павел Чинарёв. Физическое сходство этих персонажей — новаторство режиссёра и его принципиальная позиция: «Борис и Тихон — как близнецы, в них практически нет разницы. Как влюбляются в одного из близнецов? Есть два брата, они совершенно одинаковые. Девочка выбрала одного, и она его любит. А второго не любит. Почему? Влюбляешься же сначала в то, что видишь. А они одинаковые, значит, есть ещё какие-то вещи, химия, запахи?»

В целом, по замыслу режиссёра, его «ГрозаГроза» — о любви.

Театр-Театр, 25 ноября, 19:00

На выставке «Живые картины Перми» (6+) представлено творчество художников разных поколений и жанров, темы произведений которых связаны с Пермью, с её прошлым и настоящим, промышленностью, культурой, повседневной жизнью. Каждый автор создаёт свой образ Перми и своего времени: индустриальные пейзажи Петра Оборина и Ивана Борисова рассказывают о славном прошлом промышленных гигантов Прикамья, пейзажи Максима Каёткина — о трагичной странице нашей истории: исчезновении Камского речного пароходства, разрушении и забвении многолетних связей и традиций. Городские пейзажи Анатолия Филимонова и Константина Николаева — это романтическое признание в любви родному городу, его прошлому и настоящему. Работы Александра Кошелева — это размышление о роли художника в жизни города. Невозможно представить художественное пространство нашего города без творчества Михаила Павлюкевича, Ольги Субботиной, Татьяны Нечеухиной — художников, диапазон интереса которых к родному городу очень широк: это и культура Перми (например, известный цикл работ Михаила Павлюкевича по Пермской деревянной скульптуре), и люди (портреты Дягилева, Курентзиса и простых женщин Татьяны Нечеухиной), и даже бродячие животные… А ещё есть Андрей Побережник, Анатолий Френкель, Вячеслав Смирнов, предлагающие взглянуть на город совсем под другим углом.

Галерея «Марис-Арт», до 30 ноября

Выставка «Маяковский «haute couture»: искусство одеваться» (6+) — проект Государственного музея В. В. Маяковского (Москва), который представляет личные вещи поэта в хронологической последовательности: от жёлтой кофты до костюмов «советского денди». Выставка позволяет увидеть Владимира Маяковского в повседневной жизни, узнать о привычках и пристрастиях, по-новому осмыслить его творческий и жизненный путь. Экспонаты свидетельствуют о его особом внимании к своему облику, чувстве стиля, умении быть элегантным. Мемориальные предметы дополнены фотоснимками, материалами изобразительного и рукописно-документального фондов ГММ.

Центральный выставочный зал, с 22 ноября

Фото: Валерий Заровнянных

Фотовыставка «Валерий Заровнянных. Мой мир» (0+) посвящена 70-летию Валерия Евгеньевича Заровнянных, фотографа Пермской художественной галереи. В экспозиции представлено более 50 фоторабот, запечатлевших древние памятники храмовой архитектуры Чердыни, Усолья и Соликамска, природу Северного Урала, знаменитые и красивейшие места Пермского края — Полюд, Помяненный камень, истоки Вишеры, выразительные образы современников. Особое место отведено фотографиям экспонатов из фондов галереи, которые становятся новой интерпретацией произведений искусства.

Пермская художественная галерея, с 22 ноября

На концерте «Наедине со звуком» (6+) виолончелист оркестра MusicAeterna Игорь Бобович представит свою новую программу. Центральными произведениями вечера станут сюиты для виолончели соло И. С. Баха.

Пермская художественная галерея, 23 ноября, 17:00

Светлана Рыбина, «Островитянка»

Выставка «Осколки рая» (6+) — попытка создания в пространстве небольшой частной галереи собственного тропического острова. Художники Мария Колыванова, Марина Кудрина, Альберт Турбин, Валерий Бендер, Ксения Жорницкая, Светлана Рыбина хотели бы напомнить жителям Перми, что рай и ад имеют мало общего с кокосами и пёстрыми рубашками. И рай, и ад находятся внутри нас. Если жизнь состоит из нерешённых проблем, зависимостей, зажатостей и страхов — это ад, где бы мы ни находились.

Галерея «Дом Боне», с 22 ноября

Во время традиционных Дней немецкого кино будут показаны шесть экранизаций известных литературных произведений европейских авторов, заслужившие признание европейских критиков и зрителей. Первым зрители увидят фильм для детей по рассказам шведского писателя Свена Нурдквиста «Петтерссон и Финдус» (0+). На следующий день, 24 ноября, зрителей ждёт драматическая история про неудачливого журналиста, решившего заработать на истории жизни гениального художника, «Я и Камински» (16+) по одноимённому роману Даниэля Кельманна.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 23, 24 ноября, 14:00

Пермяков ждёт встреча с коллекционером Миланой Фёдоровой и её коллекцией «Рассказы кованых гвоздей» (6+). Самые разные предметы могут стать объектом коллекционирования. В том числе — старинные кованые гвозди. Кажется, что они все одинаковы, но каждый может рассказать свою историю — историю здания, события, человека. И в каждом — частичка энергии и души мастера-кузнеца. Иногда только гвоздь и остаётся, и, найденный на дороге или в груде брёвен и кирпичей, напомнит о многом…

Библиотека им. Пушкина, 25 ноября, 17:00

Концерт «Джазовая кинолента» (6+) — это музыкальная история, которую рассказывают двое: рояль и саксофон. Они могут спорить между собой или вместе бороться за справедливость. Правда, их сюжет пишет не сценарист, а композитор. Исполнители — это те же актёры, которые оживляют музыкальные сочинения своей игрой, что ещё теснее сближает эти два вида искусства: кино и музыку. Музыка из кинофильмов мгновенно оживляет в нашей памяти эпизоды из прославленных картин, что погружает слушателя в приятную атмосферу ностальгии.

Частная филармония «Триумф», 29 ноября, 19:00

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