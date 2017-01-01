Реклама мужского клуба оскорбила пермяков

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Пермское УФАС России возбудило дело на ООО «Красота и Здоровье» за рекламу мужского клуба «К4 men’s spa». Об этом сообщает ведомство.

В УФАС поступили жалобы от жителей многоквартирных домов, расположенных по ул. Революции, 3/1 и 21, на оскорбительный характер рекламы, которая была размещена в лифтах жилых зданий. Кроме того, аналогичная реклама располагалась в лифте здания, где находится Пермское УФАС России, на что обратили внимание сотрудники антимонопольного органа.

Реклама мужского клуба «К4 men’s spa», на которой изображена девушка в откровенной одежде, в полумаске на лице и с высунутым для слизывания белой жидкости языком, была направлена на рассмотрение Экспертного совета. Члены совета практически единогласно сошлись во мнении, что данная реклама является оскорбительной и неуместно размещена в лифтах многоквартирных домов, поскольку этими средствам передвижения пользуются, в том числе, несовершеннолетние и люди пожилого возраста, которые могут по-разному оценить креативность создателя рекламы.

В итоге Экспертный совет при Пермском УФАС России возбудил дело по признакам нарушения Закона о рекламе. Рассмотрение дела назначено на 12 декабря 2019 года.