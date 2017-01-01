Горадминистрация отказала в установке медиафасада из-за нарушения архитектурного облика

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В департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми сообщили, по какой причине выдан отказ в разрешении установки медиафасада на здании по адресу шоссе Космонавтов, 61б.

«Департамент отказал в согласовании колерного паспорта объекта ввиду нарушения архитектурного облика сложившейся застройки города», — пояснили в департаменте.

Напомним, ООО «Автоинвест-М» обратилось в краевой Арбитражный суд с иском к департаменту градостроительства и архитектуры Перми с заявлением о признании незаконным решения департамента «об отказе в выдаче разрешения на размещение рекламной конструкции — медиафасада». Решение было выдано 23 июля.

В заявлении указаны характеристики медиафасада: «в виде прозрачного светодиодного экрана, гибкой светодиодной сетки, трубчатого медиафасада».

Он должен был установлен на том же здании, где и располагается компания-истец.

Иск был принят к производству ещё 23 октября. Предварительное заседание назначено на 5 декабря.

Отметим, что на этот же день также в Арбитражном суде назначено рассмотрение иска казанского ООО «Цифровая наружная реклама» к администрации Ленинского района Перми.

Заявитель — компания, владеющая медиафасадом на ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16), — просит признать недействительным распоряжение главы района Александра Козенкова от 17 сентября о демонтаже рекламной конструкции, так как считает его незаконным.

Напомним, что представители городских властей, в свою очередь, считают конструкцию незаконной и требуют её демонтажа (самая активная попытка была неудачно предпринята в ночь на 10 октября).

При этом Арбитражный суд 19 сентября наложил на конструкцию обеспечительные меры «до окончательного судебного решения», которые запрещают ДЭППу проводить демонтаж. Другим решением от 10 октября суд фактически не запрещает проводить демонтаж со стороны администрации района. Однако этого пока не сделано.

23 октября Арбитражный суд постановил отменить обеспечительные меры, что фактически даёт право департаменту экономики и промышленной политики администрации Перми демонтировать спорную рекламную конструкцию.

12 ноября Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края оставил без удовлетворения жалобу ООО и оставил в силе решение краевого Арбитражного суда об отказе в применении обеспечительных мер.