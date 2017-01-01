Из-за долгов более 800 юрлиц останутся без тепла и горячей воды

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Как сообщает пресс-служба пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», в ноябре и декабре ведомство начнёт активное отключение тепло- и водоснабжения для юридических лиц-должников.

Среди компаний, которые систематически нарушают платёжную дисциплину: ООО «Прогресс-строй» — 3,9 млн руб. долга, ООО «УК «Автоэкспресс» — 2,8 млн руб., ООО «Бриг Девелопмент» — 2,7 млн руб., ООО «Конкур-Пермь» — 1,7 млн руб., ООО «Инвест Строй» — 1,6 млн руб. Всего энергоресурс будет ограничен для порядка 800 потребителей-организаций.

Отключения являются крайней мерой, применяемой энергетиками к юридическим лицам—неплательщикам. Согласно Постановлению №808 от 8 августа 2012 г., в случае просрочки платежей за тепло в течение двух месяцев подача энергоресурса может быть приостановлена. Это касается не только фирм, которые располагаются в отдельно стоящих зданиях, но и коммерческих структур, которые занимают встроенные помещения в жилых домах. Таким должникам будет ограничиваться подача горячей воды.