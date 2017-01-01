Дмитрий Самойлов сказал, когда пригласит блогера Варламова на «БДСМ»

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В ходе Instagram-конференции, глава города Перми Дмитрий Самойлов ответил, когда состоится обещанное шоу «Большая дорога с мэром» («БДСМ») с журналистом и YouTube-блогером Ильей Варламовым.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми:

— Прогулка с Варламовым состоится. Сейчас мы ведем переговоры. Я хочу пригласить его в Пермь в декабре, чтобы показать новогоднее оформление города, чтобы Варламов почувствовал все прелести нашей уральской зимы, в иные погодные условия, а не те, что были в начале ноября.

Напомним, блогер Илья Варламов посетил Пермь вместе с шоуменом Сергеем Мезенцевым 5 ноября. На встрече с Дмитрием Самойловым Илья Варламов предложил принять участие в своем YouTube-шоу «БДСМ», на что глава города дал свое согласие.



