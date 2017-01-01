Дилеру, в машине которого нашли 47 кг гашиша, вынесли приговор

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Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчину задержали весной 2017 года сразу после того, как он припарковал свою машину на платной автостоянке. При осмотре транспортного средства оперативники обнаружили пакеты с наркотическим средством весом 47 кг.

По версии следствия, за сбыт наркотиков дилер мог получить минимум 12 млн руб. После задержания злоумышленника арестовали. По истечении срока содержания под стражей следователи избрали ему меру пресечения — подписку о невыезде. Оказавшись на свободе, мужчина скрылся от полицейских и был объявлен в федеральный розыск.

Однако в августе 2019 года он добровольно пришёл в полицию. Следователи предъявили дилеру обвинение по статье Уголовного кодекса «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Суд признал дилера виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тыс. руб.