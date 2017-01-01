Жители Прикамья в этом году отдали банкам в качестве вкладов 341 млрд руб.

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Отделение Пермь Уральского ГУ Банка России подвело итоги по вкладам жителей региона за период с января по сентябрь 2019 года.

Всего за девять месяцев жители отдали банкам в виде вкладов 341 млрд руб., что 21,1 млрд руб. больше, чем за тот же период прошлого года (рос на 6,6%).



При этом подавляющую часть сбережений — 287 млрд руб. (или 87% от всех вкладов) — жители хранят в рублях, соответственно, примерно 44 млрд руб. — в валюте.

Алексей Моночков, управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России:

— Рост банковских вкладов граждан говорит о том, что на сегодня они продолжают являться для большинства рядовых жителей региона основным инвестиционным продуктом и инструментом сбережения денежных средств.