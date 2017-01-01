В ПНИПУ началось строительство ФОКа с бассейном

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сегодня, 21 ноября, заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин вместе с ректором ПНИПУ Анатолием Ташкиновым побывали на месте возведения нового ФОКа. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Контроль за строительством объекта «единороссы» осуществляют в рамках проекта «Новая школа» партии «Единая Россия».

На территории студгородка Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) по адресу ул. Профессора Дедюкина, 19 идёт строительство двухэтажного ФОКа с 25-метровым бассейном.

Общий объём субсидий из федерального бюджета составляет 186 млн 933 тыс. руб. Согласно документации, бассейн должен иметь чашу 25х16 м с глубиной от 1,2 м до 1,8 м. Общая площадь комплекса составит 1,8 тыс. кв. м. Строительство должно быть завершено в декабре 2020 года.

Юрий Уткин, заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной работе, председатель Пермской городской думы:

— ФОК с бассейном в ПНИПУ — объект долгожданный и, безусловно, будет востребован среди студентов и жителей микрорайона. Сегодня «Единая Россия» поддерживает проекты, направленные на развитие физкультуры и спорта среди молодого поколения, на поддержание здорового образа жизни среди жителей. Важные инициативы подкрепляет своими решениями фракция «ЕР» в Государственной думе, и как итог — необходимые средства закладываются в федеральный бюджет. Контроль за строительством ФОКов при вузах «единороссы» в регионах осуществляют в рамках партийного проекта «Новая школа». Сегодня я провёл первый мониторинг — стройка в ПНИПУ началась, процесс пошёл! Будем и дальше отслеживать строительство этого важного объекта.