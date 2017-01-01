На 24 перекрёстках Перми установили новые светофоры

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Пресс-служба администрации города сообщает, что в этом году установлено девять новых светофорных объектов, а также были оборудованы светофорами типа Т-7 пятнадцать перекреётков около образовательных учреждений.

Жёлтый мигающий светофор Т-7, который используется для обозначения нерегулируемых перекрёстков и пешеходных переходов, появился возле гимназии №31, школ №72, №146, №20, лицея №4 и других образовательных учреждениях города.

Кроме того, новые светофоры установлены и уже начали свою работу на перекрёстках ул. Мира и Кавалерийской, Мира и Заслонова, Якутской и Вольской, Луначарского и Матросова, Уинской и Шмидта, Белинского и Сергея Суханова, Полины Осипенко и Газеты «Звезда», а также на ул. Гайвинской около остановки общественного транспорта «Камкабель». Новый светофорный объект появился рядом с домом на ул. Чернышевского, 32 и на пересечении ул. Революции и Газеты «Звезда».

Шесть современных светофорных объектов с сенсорным табло для вызова разрешающего пешеходного сигнала появился на трёх переходах: на ул. Солдатова вблизи остановки общественного транспорта «Микрорайон Краснова», на ул. Соликамской вблизи остановки «Камтекс» и на пересечении ул. Славянова и Смирнова.