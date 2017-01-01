Посол Бразилии посетил производственные объекты ПАО «Уралкалий»

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Сегодня, 21 ноября, господин Товар да Силва Нунес, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации, в ходе своей поездки в Пермский край посетил производственные объекты ПАО «Уралкалий», одного из крупнейших мировых производителей калия. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Березниках да Силва Нунес с сопровождающими спустился в калийную шахту рудоуправления БКПРУ-4, где на глубине более 400 м ознакомился с ходом добычи калийной руды и работой горно-шахтного комплекса в составе горного комбайна «Урал-20Р», бункера-перегружателя и самоходного вагона.

В ходе последующей встречи с руководством компании господин да Силва Нунес был проинформирован об основных технологиях обогащения калийного сырья, а также других бизнес-процессах «Уралкалия», производящего существенную долю мирового объёма хлористого калия и контролирующего всю производственную цепочку — от добычи калийной руды до поставок хлористого калия потребителям по всему миру.

Товар да Силва Нунес, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации:

— Бразилия традиционно является одним из крупнейших мировых потребителей калийных удобрений, в том числе и российского производства, поэтому для меня было важно лично ознакомиться с методами и технологиями их добычи в регионе, занимающем второе место в мире по залежам калийно-магниевых солей.

Дмитрий Осипов, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Бразильский рынок для нас — ключевой с точки зрения объёмов потребления и очень перспективный. В Бразилию, использующую передовые методики внесения удобрений, мы поставляем в основном гранулированный хлористый калий — продукт более высокой степени переработки, в результате которой процесс впитывания удобряющих питательных элементов в почву замедляется, что, в свою очередь, продлевает срок действия удобрений.