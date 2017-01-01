ПФПГ анонсировала начало застройки территории «Мориона»

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На сайте «Пан Сити Групп», девелоперского направления ПФПГ, анонсировано скорое начало продаж первой очереди жилого квартала по адресу ул. Стахановская, 52а. На заявленной территории раньше находилось предприятие «Морион», сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Летом этого года ООО «Мост Сити Проект» (переименовано в ООО «Специализированный застройщик «Мост Сити Проект», учредитель — ООО «ПФПГ») получило разрешение на строительство многоквартирного дома на ул. Стахановской, 52а). Участок в 3,2 га с одной стороны граничит с площадкой объединения «Иолла», с другой — с ПС «Южная», с третьей — с гаражным комплексом вдоль ул. Нытвенской.

Застройщик планирует построить многоквартирный дом переменной этажности (10, 17 и 26 этажей). Запланирован один подземный этаж. Общая площадь дома — 17,5 тыс. кв. м, в нем будет 331 квартира.

Проект застройки на «Морионе» был представлен краевым властям весной 2018 года. Согласно сопроводительной записке к проекту, общая площадь ЖК составляла до 80 тыс. кв. м. Помимо жилья предполагается строительство небольшого ТЦ, детского сада, а также помещений для IT-кластера.