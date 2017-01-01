Прикамский минтранс подписал соглашение с «Яндекс. Такси», такси «Везёт» и «СитиМобил»



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В Москве подписано соглашение об информационном взаимодействии между министерством транспорта Пермского края и агрегаторами «Яндекс. Такси», такси «Везёт» и «СитиМобил».

По соглашению, представители агрегаторов такси еженедельно будут проверять наличие разрешений на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси, которым сервис передает заказы. В случае отсутствия разрешения на работу, доступ к информационному сервису такого водителя прекращается.

Компании обязались передавать в минстранс информацию об общем количестве транспортных средств, которые используют партнёры на территории, о тарифах и прочих аспектах перевозок.

В свою очередь Министерство транспорта будет ускорять выдачу разрешений на работу такси при условии полного перечня требуемых документов.

Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:

— Цель подписания соглашения — вывести из тени таксистов, которые работают нелегально и мотивировать их на получение официального разрешения. Официальные перевозчики на рынке такси — это гарантия качества предоставляемой услуги, безопасности пассажира, выполнения финансовых обязательств владельцами такси.

Евгений Хохлунов, заместитель директора «Яндекс.Такси»:

— Наша совместная работа будет способствовать снижению количества нелегальных перевозчиков, повышению безопасности поездок при оказании услуг в сфере такси, а также росту ответственности со стороны хозяйствующих субъектов, занимающихся таксомоторными перевозками.

Соглашение рассчитано на один год.