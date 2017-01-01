В выходные жители Перми останутся без холодной воды
«НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что в эти выходные из-за планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ в нескольких районах города будет отключено водоснабжение.
Так, 23 ноября с 9:00 до 19:00 воды не будет в домах на ул. Петропавловской, 101, 103, 99 и Решетникова, 30.
В этот же день, 23 ноября, с 9:30 до 19:30 без воды останутся жители в домах по адресам:
ул. Братская, 102, 135, 171, 171а, 173, 175, 177, 50а, 52, 96, 98;
ул. Зеленогорская, 43;
ул. Зеленогорская 2-я, 1;
ул. Казахская, 102, 104, 106, 39, 56, 70, 70/1, 70/2, 71, 72;
ул. Кемеровская, 45;
ул. Красноуфимская, 51;
ул. Лихвинская, 100, 60;
ул. Новоильинская, 53;
ул. Осокинская, 39;
ул. Сахалинская, 3;
ул. Узбекская, 86;
ул. Южноуральская, 63.
Сутки с 11:00 23 ноября водоснабжение будет отсутствовать по адресам:
ул. Бородинская, 26;
ул. Вижайская, 10, 12, 14а, 15, 18, 21, 23;
ул. Куйбышева, 147;
ул. Лодыгина, 10, 4, 4а, 5, 5д, 6, 7;
ул. Люблинская, 24;
ул. Никулина, 35, 41, 47;
ул. Новосибирская, 13.
С 9:30 до 19:30 24 ноября воды не будет в домах:
ул. Запорожская, 3, 5;
ул. Холмогорская, 2, 2а, 4/1, 4/2, 4/3, 4а, 6.