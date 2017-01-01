В выходные жители Перми останутся без холодной воды

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Фото: Yandex.ru

«НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что в эти выходные из-за планово-ремонтных и аварийно-восстановительных работ в нескольких районах города будет отключено водоснабжение.

Так, 23 ноября с 9:00 до 19:00 воды не будет в домах на ул. Петропавловской, 101, 103, 99 и Решетникова, 30.

В этот же день, 23 ноября, с 9:30 до 19:30 без воды останутся жители в домах по адресам:

ул. Братская, 102, 135, 171, 171а, 173, 175, 177, 50а, 52, 96, 98;

ул. Зеленогорская, 43;

ул. Зеленогорская 2-я, 1;

ул. Казахская, 102, 104, 106, 39, 56, 70, 70/1, 70/2, 71, 72;

ул. Кемеровская, 45;

ул. Красноуфимская, 51;

ул. Лихвинская, 100, 60;

ул. Новоильинская, 53;

ул. Осокинская, 39;

ул. Сахалинская, 3;

ул. Узбекская, 86;

ул. Южноуральская, 63.

Сутки с 11:00 23 ноября водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

ул. Бородинская, 26;

ул. Вижайская, 10, 12, 14а, 15, 18, 21, 23;

ул. Куйбышева, 147;

ул. Лодыгина, 10, 4, 4а, 5, 5д, 6, 7;

ул. Люблинская, 24;

ул. Никулина, 35, 41, 47;

ул. Новосибирская, 13.

С 9:30 до 19:30 24 ноября воды не будет в домах:

ул. Запорожская, 3, 5;

ул. Холмогорская, 2, 2а, 4/1, 4/2, 4/3, 4а, 6.