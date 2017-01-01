Молодые азотчики отмечены за участие в краевом конкурсе эколого-просветительских проектов



Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Проект «Город-сад. Наследие», инициируемый Советом активной молодёжи филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» «Лига лидеров», отмечен дипломом третьей степени в краевом конкурсе эколого-просветительских проектов в рамках акции «Дни защиты от экологической опасности». О награде сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Представители Совета активной молодёжи «Лига лидеров» поделились опытом реализации проекта с экологами, представителями общественности и СМИ на краевом форуме «В гармонии с природой» 14 ноября 2019 года в г. Перми. В этот же день прошла церемония награждения победителей номинации «Лучший эколого-просветительский проект» краевого конкурса, на котором проект «Лиги лидеров» отмечен дипломом III степени.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодёжи филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Молодеёь «Азота» активно занимается волонтёрством, принимает участие во всех городских субботниках и экологических акциях. Проект стал логическим продолжением нашей деятельности. Он посвящён 110-летию со дня рождения практика-озеленителя Валентина Леонидовича Миндовского, известного как в Березниках, так и в Перми. Мы хотим не только отдать дань памяти гениальному человеку, но и возродить его лучшие научные традиции в озеленении промышленного города на севере Пермского края.

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В рамках проекта успешно реализуется целый ряд мероприятий: экологический квест для школьников, субботники, I этап конкурса по озеленению территорий образовательных учреждений. Участники конкурса весной получили гранты от филиала «Азот» в размере 5000 руб. и универсальные удобрения для благоустройства своих территорий. Для активистов конкурса была организована поездка в Соликамский мемориальный ботанический сад им. Г. А. Демидова.

Людмила Быкова, начальник управления по охране окружающей среды и природопользованию администрации города Березники:

— Азотчики активно участвуют в экологических мероприятиях города и края. Проект, который был представлен на «экологической трибуне», вызвал интерес и нашёл партнёров среди работников музея, библиотеки, образовательных учреждений города. Объединив усилия, мы сможем сделать наш город красивее, показать подрастающему поколению хороший пример и вовлечь их в наше общее дело — заботу о природе.

23 ноября в Березниках состоится научно-практическая конференция для педагогов и участников конкурса по озеленению территорий. В рамках конференции пройдёт награждение авторов лучших проектов. Грантовый фонд филиала «Азот» превышает 500 тыс. руб. Средства пойдут на реализацию проектов и дальнейшее благоустройство территорий, прилегающих к школам, учреждениям дополнительного образования и детских садам.

Твитнуть Поделиться Поделиться