Министерство природы Пермского края выставило на аукцион 44 лесосеки

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В селе Юрла 13 декабря состоится аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений в составе земель лесного фонда для заготовки древесины. Об этом сообщает Министерство природы края.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства на аукцион выставляются 44 лесосеки с объемом заготовки древесины 106 тыс. 800 куб. метров, в том числе деловой древесины 73 тыс. 700 куб. метров. Заявки на аукцион принимаются до 11 декабря.