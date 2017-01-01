Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 22 ноября

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Навстречу Победе. Пермь готовится встретить юбилей Великой Победы.

В зоне особого внимания. В Прикамье проводится комплекс мер по социальной поддержке ветеранов.

За скользкие дорожки. Депутаты Пермской городской думы отчитали администрацию за гололёд и приняли бюджет в первом чтении.

Задуманное подлежит выполнению. В Перми в ближайшую трёхлетку предстоит реализовать масштабные проекты в различных сферах жизни города.

Новогодний бум. Пермь продолжает преображаться к главному празднику года.

Революция улиц. В следующем году закончат укладку трамвайных путей на улице Революции.

Помощь, доступная каждому. Пермский край модернизирует первичное звено медицины.

Чтобы слышать. Новые медицинские технологии возвращают слух.

Ищи счастье в Перми. Как в столице Прикамья появился известный на всю страну арт-объект.

Звёздный час. Юные пермяки присоединились к «Поколению М».

Город слышит — город решает. На вопросы отвечают специалисты администрации Перми.

Для молодых и активных. В Перми прошли итоговые соревнования фестиваля Active Fest.

Куда пойти с 22 по 29 ноября. Предстоящая неделя будет особенной — ведь в сутках всего 24 часа, а событий — на много часов больше! В Перми откроется настоящий шквал выставок на любой вкус, зрителей ждут концерты, кинопоказы и фестивали.

Экскурсии в ноябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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