Из-за резкого похолодания застыло Камское водохранилище

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Фото: Андрей Шихов

В Прикамье из-за резкого похолодания 19 и 20 ноября до -20...-25 градусов при небольшой высоте снежного покрова Камское водохранилище застыло и превратилось в большой ледовый каток. Об этом сообщает специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

— Лёд в некоторых местах полностью свободный от снега и прозрачный. Такого не было уже очень давно, — комментирует Андрей Шихов.

Однако сотрудники Пермской городской службы спасения предупреждают, что выходить на поверхность льда еще крайне опасно, его толщина не превышает пяти сантиметров. Спасатели напоминают, что безопасен лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее семи сантиметров. Особую опасность представляет лед, покрытый толстым слоем снега, так как вода под ним замерзает медленно и неравномерно. Любителям зимней рыбалки следует воздержаться от выхода на лед в этот период и дождаться крепких морозов.