Суд вынес приговор владельцу подпольного казино в Перми

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Ленинский районный суд вынес приговор 36-летнему пермяку, обвиняемому в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Мужчина начал заниматься нелегальной деятельностью осенью 2018 года. В подпольном казино, которое находилось в арендованном помещении в цокольном этаже жилого дома на улице Пушкина, проходили покерные туры с большими денежными призами. Как отметили в полиции, клиенты заведения были финансово обеспеченны, а организатор нелегального бизнеса за несколько месяцев смог заработать полтора миллиона рублей.

После нескольких месяцев оперативного наблюдения, в марте 2019 года главный фигурант и еще девять работников заведения были задержаны. По факту незаконной организации и проведения азартных игр было возбуждено уголовное дело.

В результате, суд признал виновным организатора азартных игр и приговорил его к двум годам лишения свободы условно и штрафу 50 тысяч рублей.