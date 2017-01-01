Жителям Прикамья за 2018 год начислено имущественных налогов на сумму 4,2 млрд руб.

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За 2018 год жителям Прикамья начислено имущественных налогов на сумму 4,2 млрд руб. Из них на транспортный налог — 2,4 млрд руб., на земельный — 700 млн руб., и на имущество физлиц — 1,1 млрд руб., сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Пермскому краю .

По информации ведомства, в целом порядок расчёта земельного и транспортного налогов не изменился. Изменения произошли в части начислений по налогу на имущество, который впервые в Пермском крае исчислен по кадастровой стоимости, с учётом понижающего коэффициента — 0,2.

С этого года введён проактивный порядок предоставления льгот, то есть пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям не нужно теперь писать заявление в налоговую о праве на льготу — льгота предоставляется им на основании сведений, имеющихся в налоговых органах.

Новшеством является то, что семьям, имеющим трёх и более несовершеннолетних детей (многодетным семьям), предоставляется дополнительный налоговый вычет на имущество: 7 кв. м от общей площади жилого дома или 5 кв. м общей площади квартиры на каждого ребёнка. По земельному налогу для льготных категорий граждан кадастровая стоимость земельного участка уменьшается на величину кадастровой стоимости 6 соток площади земельного участка.

В Пермском крае льгота «Лица, имеющие трёх и более детей» уже применена при расчёте налога на имущество за 2018 год 29 923 лицам, имеющим в собственности квартиры, комнаты и жилые дома, и при расчёте земельного налога вычет предоставлен 23 611 налогоплательщикам.

В 2019 году (за 2018 год) в Пермском крае льготами по налогу на имущество воспользовались 530 тыс. налогоплательщиков — физических лиц. Наибольшее количество льготников (459 тыс. лиц, или 87% от общего количества) — лица, получающие пенсию по различным основаниям.

По земельному налогу льготы предоставлены 307 тыс. налогоплательщиков, из них 265 тыс. — пенсионеры.

Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 декабря 2019 года, напоминают в ведомстве.