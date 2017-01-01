Прокуратура обязала признать четыре дома в Свердловском районе аварийными

Твитнуть Поделиться Поделиться

По сообщению прокуратуры Пермского края, органы местного самоуправления долгое время не принимали меры по признанию аварийными многоквартирные дома по адресам ул. Куйбышева, 57, ул. 1-ая Липогорская, 12, ул. 2-ая Бахаревская, 6а, ул. 1-ая Бахаревская, 73а.

Так, в 2018 году в органы местного самоуправления из Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края поступила информация о том, что в указанных домах присутствуют признаки аварийности. Однако решение по этим домам так и не было принято, а сроки расселения не определены.

В итоге, прокуратура в защиту жилищных прав граждан на безопасные и комфортные условия проживания предъявила администрации Перми и администрации Свердловского района иск об обязательстве организовать обследование жилых домов и принять решение о наличии либо отсутствии оснований для признания их аварийными.

Решения вступили в законную силу, их исполнение остается на контроле прокуратуры района.