В Пермском крае заработает группа по защите прав дольщиков

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Как сообщает пресс-служба Министерства строительства Пермского края, в регионе появится рабочая группа по защите прав дольщиков, которая примет участие в развитии законодательства о долевом строительстве, восстановлении нарушенных прав участников строительства, а также расселении аварийного жилищного фонда.

Как пояснили в краевом минстрое, рабочая группа будет координировать совместную деятельность органов исполнительной государственной власти и органов местного самоуправления Пермского края в жилищной политике.

Напомним, летом в федеральном законодательстве произошли изменения — теперь достройкой проблемным объектов будет заниматься государственный Фонд защиты дольщиков. По каждому объекту Фонд должен принять решение о способе достройки: компенсационные выплаты или достройка за счет средств фонда. В то же время в Пермском крае продолжают действовать региональные меры поддержки дольщиков. Всего за два года в Пермском крае удалось ввести в эксплуатацию девять проблемных домов, в которые смогли заехать 1 тыс. 150 семей.